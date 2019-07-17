17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş 2-1 Pendikspor | MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlık kapsamında Pendikspor ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ın golleri ile 2-1 kazandı.
17.07.2019

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