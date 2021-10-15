Başakşehir Beşiktaş maçının ardından Murat Şahin: Hiçbir şeyi doğru yapamadık

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "İlk yarıda takım halinde hiçbir şeyi doğru yapamadık." dedi. İşte açıklamalarının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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