Atiba: 1 yıl daha futbol oynayacağım
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, gelecek planlaması ve şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
36 yaşındaki Kanadalı futbolcu, kariyeriyle ilgili olarak, "Geleceğimle ilgili antrenörlük düşünülüyor. Bu durum yönetim ve hoca tarafından benimle de paylaşıldı. Ama bir yıl daha futbol oynayıp bırakacağım. Kendimde bu gücü buluyorum. Seneye de futbolcu olarak sahadayım. Sonra oyunculuk kariyerime nokta koyacağım" dedi.
Takım arkadaşı Elneny'nin kendisine saha içerisinde çok yardımcı olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Mohamed, daha çok savunma ağırlıklı oynuyor. Biliyorum ki arka sağlam, daha çok hücum ağırlıklı oynuyorum. Bu sadece Mohamed'le değil hocanın taktiğiyle de bağlantılı." sözlerini sarf etti.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlayan Atiba, "Savaşın içinde çok takım olması ilginç durum yarattı. Hiçbir takım istikrar yakalayamadı. Şimdi bunu terse çeviren şanslı olacak. Sivas iyi çıkış yaptı. Fenerbahçe 5, sivas da bizim 7 puan önümüzde. Sonlara doğru, ligin büyük takımları önde olacaktır. Maç sayısı azalıp baskı arttığında tecrübe öne çıkıyor. Umarım sonunda en üstte biz olacağız. Ama bu kolay olmayacak." yorumunu yaptı.
Hakemler'in performansını da değerlendiren Kanadalı futbolcu, "VAR sistemi, hakemlerin kaçırdıklarını görmesini sağlayan bir konu. Bu düzgün ve doğru kullanılırsa herkes memnun olur. Adil olunmalı her takıma karşı... Hakemler, ligi yüzde yüz etkiliyor. Yanlış kararlar ile, bir takım yarışa dahil edilebiliyor, ya da yarış dışı kalabiliyor." dedi.
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