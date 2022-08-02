Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku ilk idmanında!
Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi sol bek arayışlarına devam eden siyah-beyazlı ekip, West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı. İşte o görüntüler...
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