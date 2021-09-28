28 Eylül 2021, Salı
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Ajax Beşiktaş maçı sonrası Gökhan Keskin: Kenan Karaman'ın golünde faul yok
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlıların Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu gol faul gerekçesiyle sayılmadı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Gökhan Keskin bu karar sert tepki gösterdi. Keskin, "Hiç bir hakem buna faul vermez. Hakeme sormak lazım neyi gördü? Maçın kalitesi de gitti. 2-1 olsa oyunun heyecanı gelecekti." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
28.09.2021
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