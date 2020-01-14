14 Ocak 2020, Salı
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Beşiktaşlı Victor Ruiz: İlk maçlarda hocamızı anlamadık
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz, sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini tam olarak anlayamadıklarını ancak taşların sonradan yerine oturduğunu söyledi.
14.01.2020
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