Beşiktaş'ın Elneny planı

Beşiktaş, Mohamed Elneny'nin takımda kalmasını istiyor. Siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücretinin yarısını ödemeyi teklif etti. Elneny de bu teklifi bonservisini elinde bulunduran Arsenal'e iletti.

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