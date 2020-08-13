Ahmet Nur Çebi'den Ali Sami Yen'e ziyaret

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba mezarı başında anıldı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, daha sonra Galatasaray'ın kurucusu ve efsane başkanı Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret etti.

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