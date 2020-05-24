Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta yeterli süre tanınmadı

Beşiktaş ile sezon içinde yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, kendisine tanınan sürenin yeterli olmadığını ve hevesinin kursağında kaldığını söyledi. Corona virüsünün etkilerini de değerlendiren Avcı, "Gençlerden verim alan kulüpler bu krizi büyük fırsata çevirecektir." dedi.

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