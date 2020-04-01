Ahmet Nur Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Çebi, Beşiktaş dergisinin nisan ayı sayısında yer alan yazısında, corona virüsü nedeniyle tüm dünyada hayatın durma noktasına geldiğini ve tüm spor müsabakalarının da askıya alındığını belirterek, "Ne yazık ki ne spordan ne de çalışmalarımızdan dem vurabileceğimiz büyük bir krizle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
Salgın nedeniyle yaşanan zor süreci en az zararla atlatmak için doğru adımlarla ilerlenmesi gerektiğini anlatan Çebi, şunları kaydetti:
"Bunun için de vatandaşlarımızın sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek. Unutmayın ki sadece kendimizden değil, çevremizde bulunan insanlardan da sorumluyuz. Sağlık, spordan önce gelir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, virüsle mücadele konusunda tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Çalışanlarımıza ve sporcularımıza evlerinde kalmalarını, sporcularımıza kendilerine verilen sportif programları uygulamalarını ilettik. Devletimizin almış olduğu kararlara uygun davranmalıyız. Yaşlı vatandaşlarımızın herhangi bir temas sonucu virüse yakalanmamaları için evlerinde kalması gerek. Onları önemsiyoruz ve üzerimize düşen yardımları da yapmak için görev halindeyiz."
Ahmet Nur Çebi, liglerin geleceği konusunda herhangi bir netlik olmadığını vurgulayarak, "Futbolda, Kulüpler Birliği nezdinde kulüp başkanları ile yaptığımız telekonferansta bu dönemde uzlaşının, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Ülke olarak süreci sağlıklı şekilde atlattığımızda tüm bu konuların daha doğru şekilde konuşulacağını düşünüyorum. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgın ile mücadelemizde taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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