26 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Abdullah Avcı Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile dün yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, tesislere giderek futbolcularla vedalaştı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.
26.01.2020

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine son verilen Abdullah Avcı, kişisel web sitesinden veda yazısı paylaştı.

Avcı şu ifadeleri kullandı;

"10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalıp sorunlarımızı yansıtmamanın doğru olduğuna inandım. İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim. Saygılarımla."

Çebi: Henüz bir isimle anlaşmamız olmadı Çebi: Henüz bir isimle anlaşmamız olmadı 26.01.2020
Abdullah Avcı Beşiktaş'a veda etti Abdullah Avcı Beşiktaş'a veda etti 26.01.2020
Reha Kapsal: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun Reha Kapsal: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun 26.01.2020
Beşiktaş'ta Loris Karius'a şok protesto! Beşiktaş'ta Loris Karius'a şok protesto! 25.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'a 156 milyon TL'lik fatura Beşiktaş'a 156 milyon TL'lik fatura 25.01.2020
Sergen Yalçın Beşiktaş'a çok yakın Sergen Yalçın Beşiktaş'a çok yakın 25.01.2020
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi 25.01.2020
Sergen Yalçın bana Beşiktaş beni istediği gün koşarak giderim dedi "Sergen Yalçın bana Beşiktaş beni istediği gün koşarak giderim dedi" 24.01.2020
Sergen Yalçın transferi yüzde 90 bitti "Sergen Yalçın transferi yüzde 90 bitti" 24.01.2020
Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir "Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir" 24.01.2020
Bana göre en doğru seçim Sergen Yalçın "Bana göre en doğru seçim Sergen Yalçın" 24.01.2020
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi 24.01.2020
Beşiktaş'ta flaş ayrılık Beşiktaş'ta flaş ayrılık 24.01.2020
Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem "Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem" 24.01.2020
Abdullah Avcı: Taraftarın bu tepkiyi göstermesi normal Abdullah Avcı: Taraftarın bu tepkiyi göstermesi normal 23.01.2020
Erkan Sözeri: Turun bize yakıştığını düşünüyorum Erkan Sözeri: Turun bize yakıştığını düşünüyorum 22.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek
Galatasaray 4. transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı
Fatih Terim'den beklenmedik tercih! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i
Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
Fenerbahçe taraftarı deprem mağdurları için sahaya atkı attı!
Fenerbahçe'den Elazığ'a destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör