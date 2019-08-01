01 Ağustos 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'ya doğum günü kutlaması
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın doğum günü kampta futbolcular ve teknik ekiple birlikte kutlandı...
01.08.2019
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