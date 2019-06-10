10 Haziran 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup sözleri
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, bu sezon siyah-beyazlı takımda forma şansı bulmakta zorlanan Oğuzhan Özyakup ile ilgili sorulan soruya "Oğuzhan benim milli takıma aldığım bir oyuncuydu. Beşiktaş'a transferinde de görüş bildirmiştim. Eksikleri vari o konularda iletişim kuracağız." yanıtını verdi.
10.06.2019
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