10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fikret Orman: Rakipleri hakemi manipüle ederse biz de edeceğiz
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı için düzenlenen imza töreninde "Yeni bir federasyon başkanımız var. Kendisine seçilmeden söyledim. Maçlardan önce rakipler hakemi manipüle etmeye çalışır ve bu önlenemezse, biz de aynısını yapacağız." dedi.
10.06.2019
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