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Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
24.09.2019
Siyah-beyazlılar ligin 5. haftasında Başakşehir'i konuk etti.
Karşılıklı pozisyonların olduğu karşılaşmada konuk ekip Başakşehir 54. dakikada Crivelli'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-0 yapmayı başardı.
Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz, penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getiren isim oldu.
Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 5'e yükseltti.
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