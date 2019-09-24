Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ligin 5. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Karşılıklı pozisyonların olduğu karşılaşmada konuk ekip Başakşehir 54. dakikada Crivelli'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-0 yapmayı başardı.

Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz, penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 5'e yükseltti.