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Beşiktaş Avrupa macerasına başlıyor
Beşiktaş Avrupa macerasına Slovakya'da başlıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
19.09.2019
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı mağlup ederek Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
Siyah beyazlı ekipte iyileşen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sakatlığı bulunan Enzo Roco kadroda yer almadı.
Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında kötü bir performans ortaya koymuştu. Siyah-beyazlı ekip, üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti.
Narodny Stadyumu'nda 22'de başlayacak Slovan Bratislava-Beşiktaş mücadelesini Estonyalı Kristo Tohver yönetecek.
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