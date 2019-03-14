14 Mart 2019, Perşembe

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THY Euroleague'de 26. hafta

Turkish Airlines Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes bugün İsrail ekibi Maccabi Fox'a konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak.
14.03.2019

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