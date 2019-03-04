04 Mart 2019, Pazartesi
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Pau Gasol Milwaukee Bucks'ta
NBA'de Doğu Konferansı liderliğini sürdüren Milwaukee Buck, San Antonio Spurs'ten İspanyol pivot Pau Gasol'la sözleşme imzaladı.
04.03.2019
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