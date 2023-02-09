TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu depremzedeler için kampanya başlattıklarını açıkladı
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, TBF olarak yardım kampanyası düzenlediklerini ifade etti. İşte o sözler…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
Hidayet Türkoğlu depremzedeler için kampanya başlattıklarını açıkladı 09 Şubat 2023 | 12:00
01:11
İşte Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı öncesi son durum 26 Aralık 2022 | 12:00
01:03
Ergin Ataman Olympiakos galibiyetini değerlendirdi! 02 Aralık 2022 | 12:00
02:09
Hidayet Türkoğlu Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşaat lansmanında konuştu! 11 Kasım 2022 | 12:00
04:47
Ergin Ataman'dan FIBA ve EuroLeague'e eleştiri! 08 Kasım 2022 | 12:00
01:42
İşte Fenerbahçe'nin Asvel maçı öncesi son durumu 18 Ekim 2022 | 12:00
01:42
İşte Anadolu Efes'in Valencia maçı öncesi son durumu 18 Ekim 2022 | 12:00
00:11
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Malili oyuncular arasında kavga! 27 Eylül 2022 | 12:00