Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Olympiakos galibiyetini değerlendirdi!
THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 82-71'lik skorla kazandı. Anadolu Efes'in başarılı çalıştırıcısı Ergin Ataman, mücadeleyi A Spor'a değerlendirdi. Ataman, "Zor maç olacağını biliyorduk. Savunma sertliği ve pas trafiğini artırarak kontrolü elimize aldık. Yukarıya doğru tırmanışımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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