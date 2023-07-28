Başkan Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi inşasında açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet edecek. İnşallah 2024 yılının mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.
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