TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşaat lansmanında konuştu!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun inşaat lansmanında açıklamalarda bulundu. İşte Türkoğlu'nun o sözleri... | Son dakika spor haberleri
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