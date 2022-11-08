A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'dan FIBA ve EuroLeague'e eleştiri!
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, müsabakalar öncesi açıklamalarda bulundu. FIBA ve EuroLeague'i eleştiren Ataman, "FIBA ile EuroLeague düzenleme yapamadı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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