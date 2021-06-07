07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Ergin Ataman Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı sonrası konuştu! "Rüya gibi bir sezon"

THY EuroLeague'in ardından ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0'la geçerek lig şampiyonluğunu da kazanan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ailesiyle birlikte A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rüya gibi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Ataman, "Fenerbahçe Beko'yu net skorlarla geçtik" dedi.
07.06.2021
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