Son dakika spor haberi: Ergin Ataman Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı sonrası konuştu! "Rüya gibi bir sezon"

THY EuroLeague'in ardından ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0'la geçerek lig şampiyonluğunu da kazanan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ailesiyle birlikte A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rüya gibi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Ataman, "Fenerbahçe Beko'yu net skorlarla geçtik" dedi.

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