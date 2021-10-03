Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı videoyu Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altın, Spor Bakanı Danışmanı Hamza Yerlikaya Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Cotuk ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın ile basketbol oynadı. İşte o görüntüler...

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