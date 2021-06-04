Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Türklerin gücünü gösterdik"

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ataman, "Geçen sene bizim hakkımız yendi. EuroLeague'de en fazla maç kazanan takımız. İstanbul'daki maçlara gelen hakemler bize 'Müthiş oynuyorsunuz' diyordu. Bize yapılan bu ayrımcılık, Almanya'nın bize yaptığı ayrımcılığa şampiyonlukla karşılık verdik. Türklerin gücünü gösterdik" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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