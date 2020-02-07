07 Şubat 2020, Cuma

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Shane Larkin ismini değiştirecek mi? Hidayet Türkoğlu açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alması konusuyla ilgili yapılan başvurunun kabul edildiğini açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Larkin ile isim değiştirme konusunda konuşmadıklarını söyledi.
07.02.2020

Türkoğlu'nun açıklamalar şu şekilde:

"Hem bize hem de Anadolu Efes'e hayırlı olsun. Shane Larkin'in şu ana kadar ülkemizde gerekli saygıyı gördüğüne inanan birisiyim. Vermiş olduğu karardan sonra ona olan ilgi, alaka ve saygı daha da artacaktır. İnşallah şubatta ve şubattan sonra oynanacak maçlarda Larkin'i milli takım formasıyla göreceğiz."

"LARKIN İLE İSİM MEVZUSUNU KONUŞACAĞIZ"

Türkoğlu, "Shane Larkin'in ismi değişecek mi?" sorusuna "O konuyu kendisiyle hiç konuşmadık. Biz sadece Larkin'in bir an önce Milli Takım'da oynaması ve Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için girişimlerde bulunduk. Kendisiyle oturup isim hakkında konuşmadık. Önümüzdeki günlerde bu mevzuyu konuşuruz. Bize de çok isimler geliyor. Güldüğümüz, takıldığımız isimler oluyor ama Shane Larkin ile konuşmadan yönlendirme yapmak istemiyorum. Bildğim kadarıyla artık isim değiştirme zorunluluğu yok ama Larkin kendisine gösterilen sevgiye karşılık olarak dışarıdan gelecek teklifleri değerlendirecektir. İsim değişikliği yapacaksa da hepimiz sabırla bekliyor olacağız." cevabını verdi.

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