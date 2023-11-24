Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman A Spor'a konuştu! "Buraya gelmemle beraber..."
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ataman, "enim gelmemle beraber 11 tane oyuncu aldık. takımın oturması zaman aldı. Olympiacos ile oynadığımız maçı Pire'de kazanmamız takım üzerinde olumlu bir etki yarattı. Takımın bel kemiği Olympiacos'tan transfer ettiğimiz Kostas Sloukas. Onun liderliği, kaptanlığı, oyun görüşü, takımı yönlendirmesi bu basketbolu oynamamızda büyük etken durumda." ifadelerini kullandı.
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