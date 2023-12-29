Fatih Terim ile Ergin Ataman bir araya geldi!
Son dakika spor haberi: Panathinaikos'un futbol şubesinin teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Terim, THY Euroleague'de oynanan Panathinaikos - Kızılyıldız maçını izlemeye gitti. Terim, Yunan ekibinin koçluk görevini üstlenen Ergin Ataman ile bir araya geldi. İşte o anlar...
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