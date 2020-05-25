Orhun Ene: İptal kararlarını doğru buluyorum

Eurocup'taki temsilcimiz Tofaş'ın deneyimli başantrenörü Orhun Ene, A Spor canlı yayınında Euroleague ve Eurocup'un corona virüsü sebebiyle iptal edilmesiyle ilgili konuştu. Ene, Türkiye Basketbol Ligi, Euroleague ve Eurocup'ın iptal kararlarını doğru bulduğunu söyledi.

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