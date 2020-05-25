Alper Yılmaz: İnsan sağlığı bütün başarılardan önemli

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Euroleague'nin corona virüsü salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunu iptal etmesinin A Spor'a değerlendirdi. Yılmaz, "Çok iyi geçirdiğimiz bir sezonu oynayarak bitiremediğimiz için üzgünüz. İnsan sağlığı bütün başarılardan çok daha önemli" dedi.

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