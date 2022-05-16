İşte Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluk heykeli!
Temsilcimiz Anadolu Efes, 2020-2021 Euroleague şampiyonu olmuştu. Şampiyonluktan sonra İstanbul Bahçelievler'de kupa heykelinin açılışı yapıldı. Açılışta Koç Ergin Ataman ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ataman, "Bu kupada en büyük pay oyuncularımızın. Bir tarih yazdılar ve tüm Türkiye’nin gururu oldular. İnşallah cumartesi günü heykeli dikilecek bir diğer kupayı daha kazanacağız. Sözlerime her zamanki gibi nokta koyuyorum, kaldı 2." dedi. Kasapoğlu ise, "Sporun tabana yayılması en büyük hedeflerimizden birisiydi. Sporda başarılar adım adım büyüttüğümüz bir şeydi. Satın Cumhurbaşkanımız'ın engin vizyonuyla son 20 yılda ülkemizin dört bir yanında gelişen spor yatırımlarının yanında Tokyo'da farklı bir başarı tablosu ile karşılaştırdı. " açıklamalarında bulundu.
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