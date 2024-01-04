Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'den All-Star sözleri!
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün önemli açıklamalarda bulundu. Houston Rockets forması giyen yıldız oyuncu, All-Star hakkında konuştu. Alperen, "Türkiye'den büyük bir destek var. Onların desteği ve sahada yaptıklarımla bir şansım var." ifadelerini kullandı.
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