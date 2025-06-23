TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu A Spor'a konuştu! İşte o sözler
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takım'ımızın Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynayacağı çeyrek final maçını değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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