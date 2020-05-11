Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı

Türkiye Basketbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin sonladırıldığını açıkladı. Alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyecek, küme düşme ve çıkma olmayacak. Konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalar yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, her konuda kulüplerle birlikte hareket ettiklerini ve amaçlarının insan sağlığı olduğunu söyledi.

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