11 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı

Türkiye Basketbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin sonladırıldığını açıkladı. Alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyecek, küme düşme ve çıkma olmayacak. Konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalar yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, her konuda kulüplerle birlikte hareket ettiklerini ve amaçlarının insan sağlığı olduğunu söyledi.
11.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı 11.05.2020
Basketbolda ligler sonlandırıldı! Basketbolda ligler sonlandırıldı! 11.05.2020
Selçuk Ernak: Liglerin başlaması pek mümkün değil Selçuk Ernak: Liglerin başlaması pek mümkün değil 03.05.2020
Adrien Moerman: Türkiye Fransa'dan daha güvenli Adrien Moerman: Türkiye Fransa'dan daha güvenli 01.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video 23.04.2020
Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı 21.04.2020
Canlı yayında açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? Canlı yayında açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak? 19.04.2020
Euroleague ne zaman başlayacak? Ergin Ataman açıkladı Euroleague ne zaman başlayacak? Ergin Ataman açıkladı 12.04.2020
Canlı yayında açıkladı! Fransa'da ligler iptal edildi Canlı yayında açıkladı! "Fransa'da ligler iptal edildi" 08.04.2020
Türkoğlu: Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek Türkoğlu: Temennimiz yaz aylarında ligleri bitirmek 08.04.2020
Ufuk Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım Ufuk Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım 04.04.2020
Ufuk Sarıca: Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun Ufuk Sarıca: Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun 21.03.2020
Orhun Ene: Karantinadayız Orhun Ene: Karantinadayız 21.03.2020
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı 21.03.2020
Ergin Ataman: Toplum olarak bir sınav veriyoruz Ergin Ataman: Toplum olarak bir sınav veriyoruz 21.03.2020
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti 19.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor! İşte idmandan kareler
Fatih Terim corona virüsü sonrasında Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Emre Belözoğlu devreye girdi
Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...
Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...
Trabzonspor Salomon Kalou'yu listesine aldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör