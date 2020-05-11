11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Basketbolda ligler sonlandırıldı!
Türkiye Basketbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere toplandı. Toplantı sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolda liglerin sonlandırıldığını, küme düşme ve çıkmanın olmayacağını açıkladı.
11.05.2020
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