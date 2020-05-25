EuroLeague ve EuroCup iptal edildi! Murat Didin yorumladı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle THY Avrupa Ligi (EuroLeague) ve EuroCup'a ara verilmişti. Yapılan toplantı sonrasında iki turnuva da iptal edildi. Son gelişmeleri başantrenör ve basketbol yazarı Murat Didin aktardı.

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