Final Four öncesi Ergin Ataman'dan Olympiakos sözleri!
Euroleague normal sezonunu 6. sırada tamamlayarak Olimpia Milano ile eşleşen temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan ekibini zorlu seride 3-1 geride bıraktı. Mavi beyazlı ekip böylece üst üste üçüncü kez Euroleague Final Four'una kalmayı başardı. Koç Ergin Ataman, Olympiakos eşleşmesi öncesi medya gününde konuştu. Ataman, "Biz, final oynamayı seven bir takımız. Bugüne kadar tek maçlı finallerde çok az maç kaybettik. Bunu Türkiye kupaları için de söyleyebilirim. Tek maç oynamayı iyi bilen bir takımız." dedi.
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