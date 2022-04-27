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FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji!

FIBA Avrupa Kupası finalinde Bahçeşehir Koleji ile Reggio Emilia karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan temsilcimiz sahasında da durmak bilmedi ve ikinci karşılaşmayı da 90-74 kazandı. Bahçeşehir Koleji bu sonuçlarla beraber FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğa ulaşmış oldu.

27 Nisan 2022 | 22:34
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