FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji!
FIBA Avrupa Kupası finalinde Bahçeşehir Koleji ile Reggio Emilia karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan ilk maçı 72-69 kazanan temsilcimiz sahasında da durmak bilmedi ve ikinci karşılaşmayı da 90-74 kazandı. Bahçeşehir Koleji bu sonuçlarla beraber FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğa ulaşmış oldu.
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