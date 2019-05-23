23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ergin Ataman: "Bu sezon bizim için tecrübe oldu"

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli koç, kararın açıklanmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
23.05.2019

Ergin Ataman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

1-2 TAKVİYEYLE TAKIMIMIZI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

"Büyük bir başarı elde ettik. Euroleague'de finale çıkıp son dakikaya kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. Artılarımızı ve eksilerimizi gördük. Bu sezon bizim için ciddi bir tecrübe oldu. Öncelikli amacımız bu kadroyu korumak ve 1-2 takviyeyle takımımızı güçlendirmek."

TRANSFER İÇİN KAFAMIZDA BİRÇOK İSİM VAR

"Transfer harekatı için şu an erken ama kafamızda birçok isim var. Scout ekibimiz bunun için sezon başından beri çalışmalarını sürdürüyor."

HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU

"3-4 yıl aradan sonra normal sezonu 1. olarak bitirdik. Normal sezonu 1. olarak bitiren takımın hedefi lig şampiyonluğudur. Her takım Play-Off'ta zorlu mücadeleler veriyor. Adım adım şampiyonluğa ilerlemek istiyoruz. Öncelikle Banvit'i geçmemiz gerekiyor."

Ataman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili olarak "Ali Koç'a cevap vermek istemiyorum. Fenerbahçe'ye playofflarda başarılar diliyorum" dedi.

Ergin Ataman: Bu sezon bizim için tecrübe oldu Ergin Ataman: "Bu sezon bizim için tecrübe oldu" 23.05.2019
Ali Koç'un bir özür borcu var "Ali Koç'un bir özür borcu var" 20.05.2019
Mehmet Kasapoğlu: İki takıma da teşekkür ediyorum Mehmet Kasapoğlu: "İki takıma da teşekkür ediyorum" 18.05.2019
Bryant Dunston: Mutluyuz ama yeterli değil Bryant Dunston: "Mutluyuz ama yeterli değil" 18.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde 18.05.2019
THY Euroleague'de Final Four heyecanı THY Euroleague'de Final Four heyecanı 17.05.2019
Zeljko Obradovic'i şaşırtan soru Zeljko Obradovic'i şaşırtan soru 16.05.2019
Final Four is coming! Final Four is coming! 15.05.2019
Bryant Dunston: Biz kendi oyunumuzu oynayacağız Bryant Dunston: "Biz kendi oyunumuzu oynayacağız" 08.05.2019
Doğuş Balbay: İki takımın da şansı eşit Doğuş Balbay: "İki takımın da şansı eşit" 08.05.2019
Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four'da Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four'da 03.05.2019
Kupanın bir kulpunda Türk bayrağı asılı "Kupanın bir kulpunda Türk bayrağı asılı" 02.05.2019
Ergin Ataman: Son saniyeye kadar savaştık ve kazandık Ergin Ataman: "Son saniyeye kadar savaştık ve kazandık" 01.05.2019
Anadolu Efes Final Four aşkına Anadolu Efes Final Four aşkına 30.04.2019
Fikret Orman'dan Dorukhan Toköz açıklaması Fikret Orman'dan Dorukhan Toköz açıklaması 05.04.2019
NBA yıldızından anlamlı mesaj NBA yıldızından anlamlı mesaj 21.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan bir transfer daha! 4 yıllık sözleşme
Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Emre Belözoğlu'dan flaş Galatasaray sözleri!
Belhanda Al Hilal’de! 13 milyon Euro...
Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör