Ergin Ataman: "Bu sezon bizim için tecrübe oldu"

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli koç, kararın açıklanmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

1-2 TAKVİYEYLE TAKIMIMIZI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

"Büyük bir başarı elde ettik. Euroleague'de finale çıkıp son dakikaya kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. Artılarımızı ve eksilerimizi gördük. Bu sezon bizim için ciddi bir tecrübe oldu. Öncelikli amacımız bu kadroyu korumak ve 1-2 takviyeyle takımımızı güçlendirmek."

TRANSFER İÇİN KAFAMIZDA BİRÇOK İSİM VAR

"Transfer harekatı için şu an erken ama kafamızda birçok isim var. Scout ekibimiz bunun için sezon başından beri çalışmalarını sürdürüyor."

HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU

"3-4 yıl aradan sonra normal sezonu 1. olarak bitirdik. Normal sezonu 1. olarak bitiren takımın hedefi lig şampiyonluğudur. Her takım Play-Off'ta zorlu mücadeleler veriyor. Adım adım şampiyonluğa ilerlemek istiyoruz. Öncelikle Banvit'i geçmemiz gerekiyor."

Ataman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili olarak "Ali Koç'a cevap vermek istemiyorum. Fenerbahçe'ye playofflarda başarılar diliyorum" dedi.