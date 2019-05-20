20 Mayıs 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ergin Ataman: Ali Koç'un bir özür borcu var
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA ile karşılaştıkları final maçının ardından Aspor'a önemli açıklamalarda bulundu.
20.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Abdülkadir Parmak'tan davullu kutlama
- Mustaa Cengiz: "Kupayı kaldırmak istedik ama..."
- Avcı'dan Terim'e flaş sözler: "Delikanlı adam devam eder!"
- Başakşehir kafilesi stada ulaştı
- Trabzonspor'dan FFP açıklaması
- Mustaa Cengiz: "Kupayı kaldırmak istedik ama..."
- Galatasaray taraftarları Florya'ya akın etti
- Galatasaray cephesinden son gelişmeler
- "Ali Koç'un bir özür borcu var"
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı