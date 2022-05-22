Ergin Ataman Avrupa Şampiyonasını işaret etti! "Milli takım ile..."
Euroleague finalinde İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşan Anadolu Efes, 58-57 kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Temsilcimizin tecrübeli koçu Ergin Ataman maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Ataman, "Zor günler geçirdik ama karamsarlığa kapılmadık. Anadolu Efes ekibi olarak hep dik durduk. Önemli bir görev daha var. Türk Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu kaldı. Burayı tamamladık. İnşallah milli takımımızla Eylül ayında şampiyon olacağız." dedi.
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