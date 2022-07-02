Cedi Osman ve Ebru Şahin dünya evine girdi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta kariyerini sürdüren Cedi Osman, oyuncu Ebru Şahin ile dünya evine girdi. Çiftin düğünde oynadığı anlar objektiflere böyle yansıdı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Cedi Osman ve Ebru Şahin dünya evine girdi! 02 Temmuz 2022 | 12:00
01:56
Dimitris Itoudis adım adım F.Bahçe'ye! 17 Haziran 2022 | 12:00
01:13
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek! 13 Haziran 2022 | 12:00
02:23
Şampiyonu A. Efes yurda döndü! 22 Mayıs 2022 | 12:00
03:57
Vasilije Micic'ten şampiyonluk sözleri! 22 Mayıs 2022 | 12:00
00:29
Oyunculardan Ergin Ataman'a sulu baskın! 22 Mayıs 2022 | 12:00
01:03
Ataman Avrupa Şampiyonasını işaret etti! "Milli takım ile..." 21 Mayıs 2022 | 12:00
43:57
Ataman: Futbolda Madrid'i destekliyoruz ama... 20 Mayıs 2022 | 12:00