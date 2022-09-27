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FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Malili oyuncular arasında kavga!

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Mali'nin Sırbistan'a yenildiği maçın ardından Malili iki oyuncu arasında kavga çıktı. İşte o görüntüler...

27 Eylül 2022 | 11:12
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