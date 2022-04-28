Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu takım bunu hak ediyor
Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) play-off serisinin 4. maçında Anadolu Efes,Olimpia Milano'yu ağırladı ve sahadan 75-70'lik galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılarda başantrenör Ergin Ataman, Final-Four'a kalınmasının ardından konuştu. Ataman, "Bu takım bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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