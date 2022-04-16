A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. Törende Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu "Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz." ifadelerini kullanırken; Ataman ise "Süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum." dedi. İşte açıklamaların tamamı...
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