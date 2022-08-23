A Milli Basketbol Takımı'nda Melih Mahmutoğlu'ndan taraftarlara çağrı!
A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu; Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mahmutoğlu, "Türkiye Milli Takımı, taraftarıyla çok daha iyi oynayan, doğruları yapan, savaşan bir takım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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