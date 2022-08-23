A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Her maçın büyük önem taşıdığı bir dönem başlıyor
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman; Letonya ve Sırbistan karşılaşmaları öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataman, "Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. İyi olduğumuz yönler var, eksiklerimiz de var. Her maçın büyük önem taşıdığı bir dönem başlıyor." dedi. İşte o sözler...
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