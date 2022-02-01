Christian Eriksen sahalara dönüyor!
Danimarka futbolunun süper yıldızlarından Christian Eriksen futbola geri dönüyor. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya karşı oynarken saha içerisinde bayılan oyuncu, kalp krizi geçirmişti. Yapılan ameliyattan sonra kalbine pil bağlanan Eriksen futbola dönmek istese de kulübü İnter'de devam edemedi. Eriksen, Seria A'da kural gereği kalbindeki pilden dolayı devam edemedi. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Brentford ise Eriksen'i transfer döneminin son gününde kadrosuna kattı ve Eriksen sahalara geri döndü. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, konuyu değerlendirdi.
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