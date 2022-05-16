Yok artık Zlatan Ibrahimovic! Öyle bir şey yaptı ki...
Serie A'da son haftaya 2 puan farklı lider giren Milan yıllar sonra şampiyonluğuna kavuşmak üzere. Ezeli rakibi Inter'in önünde bulunan Milan, Serie A'nın 37. haftasında Atalanta ile oynanan maçtan önce taraftarlar futbolcuları taşıyan takım otobüsünü çevreleyim kutlamalar yaptı. Milan taraftarlarının coşkusuna eşlik etmek isteyen yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, takım otobüsünün camını çatlattı. İşte o görüntüler.
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